Visitantes ingrean con todo y sus vehículos a las aguas del Río Yaqui

A pesar del daño al ecosistema y la contaminación que pudiera causar esta acción, visitantes de paseos que se encuentran en el Río Yaqui ingresan al agua con todo y sus unidades vehiculares para pasar momentos de diversión y convivencia familiar, sin que esto se les prohíba a pesar de la vigilancia que hay en estos espacios.

Esto se observó el pasado fin de semana en el paseo Los Álamos, donde familias se reunieron para divertirse y algunas personas tomaron la decisión de meter un vehículo al agua. Otra afectación es la basura que arrojan los visitantes cuando van a los paseos, principalmente botellas y botes de bebidas alcohólicas, así como envolturas de productos comestibles.

Además del riesgo de contaminación, los dueños de la unidad vehicular también se exponen a posibles accidentes y a que se vea afectado el propio automóvil.

GOBIERNO TOMARÁ ACCIONES

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dijo no tener conocimiento de este tipo de situaciones, por lo que adelantó que se tomarán acciones por parte del gobierno municipal para que se realice una investigación. Esto, a pesar de que se trata de un tema que compete al gobierno federal.

"No estaba enterado de la práctica de meter los vehículos al agua, por ser hasta donde sé, competencia federal, no tengo mayor injerencia, pero no quiere decir que no podamos coadyuvar en la vigilancia, voy a mandar hacer una investigación, voy a ver qué es lo que está pasando y si están causando algún daño por supuesto que vamos a intervenir", explicó.