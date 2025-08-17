Persiste descuido y maltrato animal en Cajeme

Día a día la organización Rescate Animal de Cajeme recibe tanto reportes de maltrato, como de descuido de mascotas por parte de los dueños, lo que afecta el bienestar de estas especies al vivir en condiciones deplorables, informó la rescatista Sandra Ortega.

Un caso reciente es el de un can que fue encontrado en la comisaría de Pueblo Yaqui con severas afectaciones en el hocico. Este requiere de quimioterapias y fue rescatado por la organización, pues tiene un Tumor Venéreo Transmisible, el cual no fue detectado por los dueños a tiempo. Al no contar con la manera económica de solventar las quimioterapias, Rescate Animal de Cajeme tomó acciones.

"Estamos ahorita tratando este caso para ya trasladarlo a qué reciba quimioterapias, son caras nos cuesta cada una mil 600 pesos y él va a recibir más de 6. En este caso los dueños no tienen las posibilidades de atenderlo económicamente", explicó.

Destacó que también persiste el maltrato animal, y la mayor parte de los casos son llevados ante Fiscalía, para que se tomen las acciones correspondientes.

"La mayoría de los casos son llevados ante la Fiscalía por maltrato y crueldad animal, hay donde ha habido sanciones. Día a día tenemos más casos de maltrato animal, de abandono, incluso por parte de los mismos dueños. En algunas ocasiones manejan que están mal económicamente, que no pueden alimentarlos y los van dejando sin comer al grado que llegan a un nivel de desnutrición muy alto y ellos sin inmutarse ante esta situación de verlos en los huesos, hasta que llega una persona ajena y por casualidad se topa con ver al animalito, lo reporta y es cuando acudimos" dijo.