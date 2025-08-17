Itesca ofrece nuevas carreras virtuales

A partir de este semestre, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) ofertará la Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales en formato virtual como parte de su oferta educativa, informó el Sub Director Académico, Hiram Álvarez Velázquez.

Las clases de estas carreras son el 25 de agosto y los alumnos tienen hasta el día último de este mes para inscribirse, por lo que invitó a todos los interesados a realizar el proceso, ya que el programa es completamente en línea y se acomoda para quienes trabajan y necesitan de horarios más flexibles o quienes tengan su licenciatura trunca y la quieran terminar.

"Es muy buena oportunidad para aquellas personas que no puedan estar de forma presencial, por ejemplo, hay muchos trabajadores que no pueden ir a clases presenciales o hay algunos que tienen truncas las carreras y pueden solicitar un cambio a la modalidad".

TRABAJAN CON EL TECNM

Estos nuevos programas serán a través de la plataforma nacional del Tecnológico Nacional de México (Tecnm), aunque los alumnos inscritos formarán parte del Itesca.

"Contamos este semestre con dos nuevas carreras que son cien por ciento virtuales, son carreras pertenecientes al Tecnm virtual, si bien serían alumnos nuestros, estarían en una plataforma nacional, ya con todo el modelo preparado, listo, es una muy buena oportunidad".

Los costos son los mismos que se tienen para la modalidad semestre con un aproximado de seis mil pesos el semestre, aunque se espera que haya un decremento en el precio a partir de enero.

El académico detalló que no hay límite de espacios y va pensado principalmente para las personas que ya están insertos en el mercado laboral, aunque también pueden incluirse jóvenes que así lo deseen.