Aprovechan trabajadores independientes de Sonora incorporaciones al Imss

En Sonora se registraron 13 mil 460 personas trabajadoras independientes al esquema de incorporación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) al mes de agosto, lo que mostró un incremento del 44.8 por ciento en relación al año pasado.

De acuerdo al registro, en agosto del año pasado se registraron 9 mil 293 personas trabajadoras independientes al esquema de incorporación del Imss, lo que mostró una diferencia de 4 mil 167.

Del total de registrados hasta el mes de agosto, 7 mil 623 fueron hombres, quienes percibieron un salario promedio de 335.2 pesos diarios, mientras que 5 mil 837 fueron mujeres con un sueldo que promedio los 317.2 pesos al día.

ADULTOS MAYORES SIGUEN CON VIDA LABORAL

Los rangos de edad en los que más personas trabajadores independientes se incorporaron al Imss son los de 55 a 60 años con 3 mil 460, seguido por los de 60 a 65 con 2 mil 932, los de 50 a 55 que sumaron mil 940 y los de 65 a 70 años de edad con mil 198.

Por otro lado, el grupo más joven que registró en Sonora fue el de 15 a 20 años que sumó 9 personas, mientras que los de mayor edad son los de 75 años en adelante con 200 trabajadores independientes.

Hermosillo fue la localidad con más trabajadores independientes incorporados al Imss con 4 mil 288, seguido por Ciudad Obregón con 2 mil 746 y Navojoa con 2 mil 081.

Los trabajadores independientes que se incorporan al Imss tienen los beneficios de seguridad social, ahorro para retiro, aportaciones al fondo de vivienda, servicios médicos, entre otros.