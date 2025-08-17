  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 17 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Aprovechan trabajadores independientes de Sonora incorporaciones al Imss

Los trabajadores independientes de Sonora han aprovechado los beneficios del programa de incorporación

Ago. 17, 2025
El programa del Imss está pensado para que se puedan incorporar artesanos, empresas familiares, micro negocios, entre otros
El programa del Imss está pensado para que se puedan incorporar artesanos, empresas familiares, micro negocios, entre otros

En Sonora se registraron 13 mil 460 personas trabajadoras independientes al esquema de incorporación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) al mes de agosto, lo que mostró un incremento del 44.8 por ciento en relación al año pasado.

De acuerdo al registro, en agosto del año pasado se registraron 9 mil 293 personas trabajadoras independientes al esquema de incorporación del Imss, lo que mostró una diferencia de 4 mil 167.

Del total de registrados hasta el mes de agosto, 7 mil 623 fueron hombres, quienes percibieron un salario promedio de 335.2 pesos diarios, mientras que 5 mil 837 fueron mujeres con un sueldo que promedio los 317.2 pesos al día.

imagen-cuerpo

ADULTOS MAYORES SIGUEN CON VIDA LABORAL

Los rangos de edad en los que más personas trabajadores independientes se incorporaron al Imss son los de 55 a 60 años con 3 mil 460, seguido por los de 60 a 65 con 2 mil 932, los de 50 a 55 que sumaron mil 940 y los de 65 a 70 años de edad con mil 198.

Por otro lado, el grupo más joven que registró en Sonora fue el de 15 a 20 años que sumó 9 personas, mientras que los de mayor edad son los de 75 años en adelante con 200 trabajadores independientes.

Hermosillo fue la localidad con más trabajadores independientes incorporados al Imss con 4 mil 288, seguido por Ciudad Obregón con 2 mil 746 y Navojoa con 2 mil 081.

Los trabajadores independientes que se incorporan al Imss tienen los beneficios de seguridad social, ahorro para retiro, aportaciones al fondo de vivienda, servicios médicos, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Diócesis de Ciudad Obregón dedica misas para orar por la paz y por víctimas de la violencia
Ciudad Obregón

Diócesis de Ciudad Obregón dedica misas para orar por la paz y por víctimas de la violencia

Agosto 16, 2025

Este domingo se invita a llevar fotografías de seres queridos desaparecidos o que hayan perdido la vida en un hecho violento

Persiste desabasto de productos pesqueros
Ciudad Obregón

Persiste desabasto de productos pesqueros

Agosto 16, 2025

La mayoría de los que se tienen actualmente son congelados, porque sigue el mal tiempo en las costas; hasta septiembre tenderá a regularizarse

Llama veterinaria a cuidar mascotas del calor
Ciudad Obregón

Llama veterinaria a cuidar mascotas del calor

Agosto 16, 2025

No debería haber perritos en la calle; recomienda apoyarlos con alimentación y agua limpia