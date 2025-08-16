Persiste desabasto de productos pesqueros

En el mercado local de Ciudad Obregón persiste actualmente el desabasto de productos pesqueros, sobre todo los de escama, debido al mal tiempo y a que los pescadores se dedican a la captura de especies de temporada que de momento les son más redituables, indicó Carlos Yánez González.

El encargado de una pescadería en el sector de Mercadito Unión consideró que el levantamiento de la veda a la captura de especies como la jaiba, el cazón y la mantarraya ha afectado la pesca de escama, pues muchos pescadores se han estado yendo a capturar estas, descuidando otras.

Incluso, las especies de la presa se han escaseado, pues son pocos los pescadores que han salido en sus embarcaciones a hacer su actividad productiva ante la escasa cantidad que ha estado saliendo, dijo.

Se espera que sea hasta mediados de septiembre, cuando la temperatura del agua se reduzca un poco, que mejore la pesca, tanto en el embalse local como en las costas del sur del estado, comentó el entrevistado.

Por este motivo, la mayoría de producto con el que cuentan actualmente para la venta es congelado y ya se contaba con este en bodegas, y es poco el producto del día, siendo este el cochito, tilapia y liza.

PRECIOS, ACCESIBLES

En cuanto a los precios, hizo ver que no se han incrementado significativamente; así, la tilapia entera esta en 70 pesos y el filete en 100 y 120 pesos, dependiendo del tamaño; la sierra entera a 70 pesos y el filete en 130; la liza entera cuesta 45 pesos y en filete a 100 pesos; el pargo se vende sólo entero, a 160 pesos el kilogramo.

El camarón chico está en 180 pesos; el mediano en 190 y los grandes, de 200 a 230 dependiendo la talla; el cazón cuesta 120 pesos; el filete de cochito a 120 y el lenguado a 180, reveló.