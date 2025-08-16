Cae levemente compra de vehículos nuevos en Sonora

Durante el mes de julio, el mercado automotriz de Sonora decreció 2.58 por ciento, comparado con el mismo mes del año pasado, con lo cual registra una disminución sostenida en los últimos tres meses, informó Roberto Gómez del Campo Laborín, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora, A.C.

Las 2 mil 266 adquisiciones de vehículos cero kilómetros comercializados el mes anterior, representan 60 unidades menos respecto a las 2 mil 326 que fueron vendidas en julio de 2024, con lo que la entidad sonorense aporta el 1.8 por ciento del volumen total de 123 mil 220 unidades que se movilizaron en el mes en el país.

De acuerdo con la información estadística elaborada por la consultora Urban Science para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), a pesar de este y los dos decrecimientos de los meses anteriores, la entidad logró avanzar de la posición 19 a la 18 en el ranking nacional de este sector, manifestó Gómez del Campo Laborín.

Señaló el empresario que, en el acumulado de enero a julio, el estado de Sonora sumó 15 mil 446 adquisiciones de automóviles sin rodar, cantidad inferior en 584 unidades respecto a las 16 mil 030 que se comercializaron en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución del 3.64 por ciento en la variación anual acumulada.

Por último, expresó que en este lapso las marcas de mayor demanda en el mercado estatal han sido Nissan, General Motors, Toyota, Kia, Stellantis, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Ford, Honda, Mitsubishi, Suzuki y JAC.