  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 16 De Agosto Del 2025
Ciudad Obregón

Exceso de velocidad pone en riesgo a estudiantes universitarios

Se ha vuelto una situación constante en la calle California

Ago. 16, 2025
En riesgo constante se encuentran universitarios que estudian su carrera en la Ciudad Médica Lobos, pues sobre la calle California circulan automovilistas y motociclistas a exceso de velocidad, lo cual se ha vuelto constante en este punto del municipio.

Alumnos y algunas personas que trabajan en la zona mencionan que no hay vigilancia, mientras que los automovilistas tampoco son conscientes del peligro que esto representa no solo para los estudiantes, sino para los peatones en general que deben cruzar la calle.

Hacen un llamado a las autoridades municipales para que se tomen cartas en el asunto, de manera que sea seguro poder cruzar la vialidad.

Cabe señalar que no se trata del único punto vial en el que se encuentra alguna institución educativa y se denuncian problemas con el tránsito a alta velocidad.

El mes pasado, la regidora Annel de Jesús Leyva López presentó una propuesta al Cabildo de Cajeme para señalizar 37 zonas donde hay planteles escolares estatales de educación básica, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes que acuden a dichas escuelas y a los padres de los mismos.

Explicó que, tras recibir solicitudes por parte de docentes, directivos y miembros activos de las comunidades escolares, se llevó a cabo una encuesta en los planteles estatales, y se determinó que 11 jardines de niños, 22 primarias y 4 secundarias requieren de estas medidas.

DATO: En enero de este año, el gobierno municipal instaló señalamientos de reductores de velocidad en 5 instituciones educativas

Javier Zepeda
