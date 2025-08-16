Sigue cierre de calles por obras que se encuentran en curso

En al menos 11 puntos viales de Cajeme permanecerá cerrado el acceso de las unidades vehiculares hasta nuevo aviso, pues continúan los trabajos para rehabilitar las calles que se encuentran en deplorables condiciones, para mejorar la movilidad de los automovilistas.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública dio a conocer que durante este mes permanecerán cerradas calles como la Paseo de la Paz, del tramo que comprende de la vialidad California al bulevar Villa Bonita, así como la calle Campeche, entre 6 de Abril y el bulevar Rodolfo Elías Calles.

También estará sin acceso la calle Obrero Mundial, del tramo que va de la vialidad Jalisco a la Chilpancingo en la colonia Primero de Mayo, el cruce de las calles Paseo de la Paz y California (carril oriente), y la Zaragoza, entre Cárdenas y Calles.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, ha dado a conocer en distintas ocasiones que los cierres de las calles son necesarios para mejorar las condiciones para la sociedad civil, por lo que es importante que los cajemenses respeten el acceso restringido en los puntos donde se realizan los trabajos para el rescate de los puntos viales en mal estado.

Cabe señalar que existen vialidades en la zona rural de Cajeme que tienen más de 20 años sin pavimentarse, por lo que los habitantes realizan solicitudes ante el gobierno municipal para analizar la posibilidad de que se aplique carpeta asfáltica.