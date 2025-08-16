Centro Cultural Achai abre convocatoria musical 2025 para niños y jóvenes en Cajeme

El Centro Cultural Achai lanzó una convocatoria dirigida a niñas, niños y jóvenes de Cajeme, de 6 a 15 años, interesados en formar parte de su Orquesta Sinfónica y Coro. Las inscripciones estarán abiertas del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2025, y podrán realizarse en línea o directamente en las oficinas del centro.

Tras completar el registro, se programarán entrevistas en las instalaciones del Centro Cultural Achai. La lista de los 50 estudiantes seleccionados será publicada el 4 de octubre, quienes participarán en un programa integral de formación musical.

SEMILLERO DE TALENTOS

Regino López Figueroa, director del Centro Cultural Achai, destacó que este proyecto busca dar continuidad al trabajo de la institución, la cual ha visto a exalumnos de sus mariachis y orquesta desarrollarse en conservatorios de México y Europa.

"Somos un semillero de talentos; queremos seguir brindando herramientas para el desarrollo personal de los jóvenes de Cajeme a través de la educación musical y dancística", expresó.

Los aspirantes no necesitan experiencia ni conocimientos musicales. El único requisito es el deseo de aprender a cantar o a tocar un instrumento.

El Centro Cultural Achai proporcionará los instrumentos a los seleccionados, entre los que se incluyen: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa, piccolo, clarinete, trompeta, saxofón, trombón y corno.

ESFUERZO EN CONJUNTO

El programa es posible gracias a la Fundación Tichi Muñoz, el apoyo de los asesores técnicos de la Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional Los Mochis, Fondo Unido IAP y la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora.

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al (644) 189 00 69, consultar las redes sociales @CentroCulturalAchai o acudir a las oficinas ubicadas en Calle 2 #1045, Residencial del Cedro II.