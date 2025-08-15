Incluirá Coves a vecinos de MRG en programa de vivienda

En reunión que vecinos de la colonia Bienestar en la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito sostuvieron en la capital del estado con el director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Pedro Fontes Ortiz, les ofreció incluirlos cuanto antes en el Programa Nacional de Vivienda anunciado por el gobierno federal, cuyo registro está actualmente en marcha, manifestó Martín Rubén Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. mencionó que el funcionario estatal les aconsejó que ellos mismos hicieran la encuesta entre sus compañeros para que fuera más ágil tener la información, y de ser posible el lunes puedan tenerla ya en Hermosillo.

Entre los requisitos para acceder al programa, está que los beneficiarios no cuenten con más de dos salarios mínimos de salario; entrarían en este, personas discapacitadas, las madres jefas de familia, madres solteras y adultos mayores, dijo el entrevistado.

Este fin de semana, dijo, se harán las encuestas entre los 232 beneficiarios de lotes, para obtener dicha información requerida por Coves, y tenerla el lunes para ser llevada tanto a esa dependencia como a la Secretaría del Bienestar del Estado de Sonora.

Mencionó que lo que se sabe del Programa Nacional de Vivienda, es que a los que sean aceptados para las casas, si son derechohabientes de Infonavit o Fovissste se les va a canalizar hacia esas dependencias, y quienes no lo sean, se les construirán las viviendas y las pagarán mediante un esquema de bajo interés.

EN BIENES Y CONCESIONES

Aprovechando que estaban en Hermosillo, comentó que fueron a Bienes y Concesiones, donde les dijeron que su personal no ha podido ir a medir los solares y entregarlos, pero lo harán en cuanto haya oportunidad.