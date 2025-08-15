Avanzan inscripciones en Conalep Obregón

Un porcentaje aproximado del 70 por ciento de avance llevan las inscripciones de nuevo ingreso para el siguiente semestre en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Obregón que iniciará clases el 25 de agosto, informó la directora del plantel, Marisa Jara Barra.

Se esperan 580 estudiantes de nuevo ingreso y las inscripciones arrancaron esta semana, con lo que se espera que los alumnos acudan a terminar el proceso a más tardar la semana entrante, aunque tendrán posibilidad de hacerlo hasta el 5 de septiembre.

"La matrícula consolidada la vamos a tener hasta el 5 de septiembre, aunque lo ideal es que no se esperen hasta entonces, sino que hacemos el llamado a que se acerquen la semana entrante".

Las carreras que se ofrecen son Mecatrónica, Enfermería e Informática y los jóvenes que se están inscribiendo realizaron el proceso a través de Prepa Sonora o el examen Ceneval.

LISTOS PARA EL REGRESO A CLASES

El inicio de clases está programado para el 25 de agosto, en el que retomarán actividades los cerca de mil 400 jóvenes que componen la matrícula completa de todos los semestres.

"Ya vamos a regresar con todas las actividades del semestre 1 del año académico 2025-2026, estamos preparados y tenemos varios proyectos en puerta que nos van a servir para que los muchachos puedan aprender y sacar el mayor provecho durante su estancia en la escuela".

Agregó que se tiene programada para septiembre una reunión con el Consejo de Vinculación, en el que participan organismos empresariales, universidades, dependencias de gobierno, entre otros.

Además, señaló que hubo algunos cambios en el Comité de Padres de Familia que estará trabajando a lo largo del ciclo escolar.