Recuperación del transporte urbano en Obregón será hasta septiembre: Sindicato

Aunque algunas universidades regresaron a clases esta semana y las preparatorias se encuentran con los procesos de inscripción abiertos, el transporte urbano en Obregón permanece con baja afluencia de pasajeros y se espera que se recupere hasta inicios de septiembre.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Obregón, dijo que los alumnos de nivel básico representan la mayoría de los pasajeros de las líneas de camiones que hay en la ciudad, por lo que la recuperación se espera hasta el primero de septiembre.

"Lo fuerte del transporte urbano son las escuelas de nivel básico, ellos son los que más se mueven", detalló.

POCA AFLUENCIA POR UNIVERSITARIOS

El regreso de las universidades no ha representado un incremento importante en los pasajeros del transporte público, señaló, aun cuando son instituciones como el Itesca, Unison y otras escuelas con cantidades importantes, además de las preparatorias que se encuentran en proceso de inscripción.

"Es muy poca la diferencia que hay realmente el movimiento fuerte, lo esperamos para la primera semana de septiembre".

Por lo general, los primeros días después del periodo vacacional es cuando los padres de familia y alumnos se empiezan a incorporar, por lo que el repunte en el número de usuarios será durante el transcurso de esa primera semana.