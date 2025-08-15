Coadyuvan a mejorar la vida de mujeres cajemenses

Con el propósito de coadyuvar en la mejora de la situación de vida de las mujeres cajemenses mediante su inclusión en programas de formación empresarial, firmaron un convenio de colaboración la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) y la Secretaría de la Mujer del Ayuntamiento de Cajeme.

Fueron la presidenta de Ammje Ciudad Obregón, Clarisa Flores Chong y la secretaria de la Mujer, Marina Herrera Ortiz, quienes plasmaron la firma en el acuerdo y mencionaron que la primera acción será dar cinco becas a mujeres que están bajo la protección de la dependencia municipal, para acceder al programa Incuba tu idea del organismo empresarial.

Herrera Ortiz comentó al respecto que con ello se abrirán más espacios para el desarrollo y liderazgo delas mujeres cajemenses, por lo que invitó a quienes resulten beneficiadas con el programa a aprovecharlo al máximo.

Con ello, se logrará que más mujeres tengan independencia económica, y es al ver esa posibilidad que se ha tenido un número importante de quienes han solicitado ser incluidas, pero por ahora solo serán cinco las participantes, agregó.

Flores Chong dijo que las participantes del programa beneficiadas con el convenio podrán tener la experiencia de pasar de emprendedoras a empresarias, dado que el programa Incuba tu idea conlleva una formación muy completa.