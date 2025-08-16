Hoy es el cierre de la Semana de la Juventud: así puedes participar

Este sábado 16 de agosto, la Diócesis de Ciudad Obregón celebrará el gran cierre de la Semana de la Juventud, con una jornada llena de actividades que han reunido a cientos de jóvenes católicos de diversos grupos y movimientos. A lo largo de esta semana, organizada por la Pastoral Juvenil, los jóvenes han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su papel dentro de la Iglesia y la misión de llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

La Semana comenzó el domingo con un colorido desfile y una misa de inauguración que dio inicio a los festejos. Durante los días siguientes, los participantes vivieron momentos de reflexión profunda y oración, como la intervención realizada el miércoles en la Laguna del Nainari, donde se promovieron mensajes positivos y se regalaron abrazos a los transeúntes. El jueves, en la Catedral, se celebró una Hora Santa muy especial, con una bendición para todos los jóvenes, reafirmando su lugar en la vida cristiana.

HOY EL GRAN CIERRE

Para este sábado, el gran cierre será un evento de alabanza en el gimnasio de La Salle, a partir de las 5:00 p.m. El concierto contará con un ambiente lleno de energía y fe, y se espera que se clausure hacia las 10:00 p.m. con un acto especial.

La Pastoral Juvenil invita a todos los jóvenes que deseen unirse a esta celebración final, mostrando así que la Iglesia sigue siendo un lugar atractivo y vibrante para las nuevas generaciones. Este evento también reafirma que ser joven y vivir según los valores cristianos no solo es posible, sino necesario.