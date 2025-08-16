Invita Oomapas de Cajeme a regularizarse

Un nuevo llamado hace el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) a la sociedad civil que tiene adeudos por no pagar en tiempo y forma el recibo, pues la paramunicipal requiere de ingresos y cuenta con programas para diseñar "trajes a la medida" para cada caso.

El director del área comercial, Gonzalo de la Fuente, mencionó que existen personas que se encuentran en condiciones vulnerables, pero mantienen un adeudo desde hace años con el organismo operador, por lo que extendió su invitación a que visiten cualquiera de las oficinas para ver que se puede hacer al respecto.

"Estamos interesados en tratar de apoyar a la gente que sabemos que está en condiciones vulnerables pero que tiene adeudos muy importantes que se han acumulado, quiero invitarlos, tenemos programas especiales congela tu adeudo, programas encaminados a perdonas vulnerables, podemos hacer un traje a la medida, nos interesa mucho hacerlo", comentó.

En distintas ocasiones el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano y la paramunicipal han destacado que se requieren ingresos para hacer más eficiente la atención que se brinda a la población en las distintas colonias, por drenajes colapsados, fugas de agua, socavones en las calles, entre otras situaciones.

Cabe señalar que para este año se aprobó que el Ayuntamiento pidiera un crédito de 100 millones de pesos para atender puntos claves del municipio que causan afectaciones a distintas colonias y con el cual también se contempla la adquisición de máquinas de desazolve.