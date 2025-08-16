  • 24° C
Ayudan, eventos especiales, a economía de restaurantes

Los de tipo deportivo que se llevaron a cabo en días pasados, mejoraron las ventas y registraron llenos en otros giros, como hoteles: Canirac

Ago. 16, 2025
Los eventos de tipo deportivo que se llevan a cabo durante el verano en el municipio de Cajeme ayudan a mejorar la economía de los negocios locales, y los restaurantes son de los giros que se ven muy beneficiados, pues representa un respiro ante la difícil situación imperante durante la temporada, manifestó Edna Aline Tavares Ríos.

La vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ciudad Obregón comentó que el fin de semana anterior, en el que se realizó el reciente Mundial de Basquetbol fue muy positivo para el sector que representa, dado que se incrementó el movimiento y venta en los negocios y la gran mayoría estuvieron muy contentos con los resultados.

Además, algunos restaurantes que recibieron a la selección nacional y su staff, patrocinando comida o cena, dijeron estar contentos con la experiencia, y los visitantes se fueron muy agradecidos por el recibimiento, afirmó.

Estas, dijo, "son actividades positivas para la ciudad y su economía, nos dan proyección, se activa el movimiento cultural, social y económico" ya que dejan una muy importante derrama de recursos.

Comentó que, por ello, se busca que sean más frecuentes ese tipo de actividades, que además ponen en el mapa de México al municipio de Cajeme, al mostrar lo que tiene para brindar a los visitantes en cuanto a su hospitalidad y la gastronomía, de las mejores en el país.

