Sonora

Ayuntamiento de Empalme exhorta a regularizar construcciones para proteger valor patrimonial

El ingeniero Norberto Essven Elías Gaxiola destaca la relevancia de la licencia de construcción

Ago. 19, 2025
Permisos de Construcción en Empalme: Regulariza Tu Propiedad y Protege Tu Inversión / Foto: Boletín
El Gobierno Municipal de Empalme, Sonora, que preside Luis Fuentes Aguilar, a través de la Subdirección de Desarrollo Urbano, hizo un llamado formal a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales para que cumplan con la obligación de obtener un permiso de construcción antes de iniciar cualquier obra de edificación o ampliación.

El titular de la dependencia, el ingeniero Norberto Essven Elías Gaxiola, explicó que este mandato está establecido en el Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano vigente. Subrayó que el objetivo trasciende el mero cumplimiento normativo, ya que se trata de una medida diseñada para proteger el patrimonio de los empalmenses.

En ese sentido, las autoridades municipales destacaron que la principal afectación para quien omite este trámite es de carácter económico. Una propiedad que ha sido ampliada sin la debida licencia mantendrá un valor catastral inferior a su valor real en el mercado.

Para ilustrar la situación, se expuso el caso de una vivienda que, tras una ampliación no registrada de varias habitaciones y un baño, seguirá siendo valuada fiscal y legalmente como la vivienda original. Esto se convierte en un perjuicio tangible al momento de intentar una venta, una sucesión o un avalúo formal, imposibilitando al propietario a transar por su precio real.

Elías Gaxiola fue enfático al señalar que la licencia de construcción actúa como un escudo para el valor de los bienes inmuebles. El llamado del Ayuntamiento, por lo tanto, se basa en el interés de que los ciudadanos resguarden su inversión y eviten futuras complicaciones legales y financieras al contar con una propiedad plenamente regularizada.

Redacción
