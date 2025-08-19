Alfonso Durazo encabeza entrega de escrituras y facilita que víctimas pueden obtener una vivienda

El gobernador Alfonso Durazo realizó la entrega de escrituras en Hermosillo como parte del Programa Masivo de Escrituración de Casas que impulsa la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
De la entrega también participó Elena Vega Rangel, secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Este programa facilita que víctimas o sectores vulnerables pueden obtener una vivienda propia.
ENTREGA DE ESCRITURAS EN HERMOSILLO
Varias familias de Hermosillo recibieron las escrituras de sus viviendas el día de ayer, 18 de agosto. En la entrega estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo quien aseguró que se está cumpliendo con el compromiso de regularización intensiva del suelo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del programa “Escrituración de Casas”.
El Gobernador declaró: “Esta escritura representa no sólo tranquilidad y certeza jurídica, sino también la posibilidad de heredar en su tiempo a sus hijos un bien que tiene un gran valor”.
Además, Durazo firmó un convenio para facilitar el acceso a una viviendaadecuada a los sectores en condición de vulnerabilidad o en situación de víctimas, en el cual convergen la Sedatu y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora (Ceeav).
De esta manera, se podrá facilitar una casa del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar a personas que viven en situación de víctimas, siendo Sonora un pionero a nivel nacional en este rubro.
Desde la población se mostraron contentos con la medida y sostienen que es una necesidad que siempre se debe cumplir para el bienestar y tranquilidad de las familias.