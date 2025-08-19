Clima en Sonora hoy, 19 de agosto: Conoce el pronóstico para las principales ciudades del estado

El informe del clima en Sonora destaca que durante hoy, martes 19 de agosto, y el resto de la semana, los efectos del monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de moderadas a fuertes (rango de 25 a 75 mm) y ráfagas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado, especialmente en horario vespertino.
Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en las regiones del noroeste de Sonora, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 40 y 42°C, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Por otro lado, el pronóstico indica que no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Temperatura mínima: 29°C
- Humedad relativa: 70%
- Temperatura máxima estimada: 42°C
- Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos parcialmente nublados
- 20% de probabilidad de precipitación
CIUDAD OBREGÓN
- Temperatura mínima: 28°C
- Humedad relativa: 75%
- Temperatura máxima estimada: 42°C
- Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos mayormente despejados
- 30% de probabilidad de precipitación
NOGALES
- Temperatura mínima: 21°C
- Humedad relativa: 75%
- Temperatura máxima estimada: 33°C
- Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos parcialmente nublados
- 50% de probabilidad de precipitación
SAN LUIS RÍO COLORADO
Temperatura mínima: 29°C
- Humedad relativa: 60%
- Temperatura máxima estimada: 43°C
- Vientos: 15 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos despejados
- 0% de probabilidad de precipitación
NAVOJOA
- Temperatura mínima: 27°C
- Humedad relativa: 80%
- Temperatura máxima estimada: 41°C
- Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos mayormente despejados
- 40% de probabilidad de precipitación
AGUA PRIETA
- Temperatura mínima: 22°C
- Humedad relativa: 80%
- Temperatura máxima estimada: 35°C
- Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Cielos parcialmente nublados
- 40% de probabilidad de precipitación
GUAYMAS
- Temperatura mínima: 29°C
- Humedad relativa: 75%
- Temperatura máxima estimada: 36°C
- Vientos: 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
- Cielos parcialmente nublados
- 20% de probabilidad de precipitación