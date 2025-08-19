Clima en Sonora hoy, 19 de agosto: Conoce el pronóstico para las principales ciudades del estado

El informe del clima en Sonora destaca que durante hoy, martes 19 de agosto, y el resto de la semana, los efectos del monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de moderadas a fuertes (rango de 25 a 75 mm) y ráfagas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado, especialmente en horario vespertino.

Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en las regiones del noroeste de Sonora, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 40 y 42°C, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Por otro lado, el pronóstico indica que no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Temperatura mínima : 29°C

: 29°C Humedad relativa: 70%

Temperatura máxima estimada : 42°C

: 42°C Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados

20% de probabilidad de precipitación

CIUDAD OBREGÓN

Temperatura mínima: 28°C

Humedad relativa: 75%

Temperatura máxima estimada : 42°C

: 42°C Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos mayormente despejados

30% de probabilidad de precipitación

NOGALES

Temperatura mínima : 21°C

: 21°C Humedad relativa: 75%

Temperatura máxima estimada : 33°C

: 33°C Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados

50% de probabilidad de precipitación

SAN LUIS RÍO COLORADO

Temperatura mínima: 29°C

Humedad relativa: 60%

Temperatura máxima estimada : 43°C

: 43°C Vientos: 15 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos despejados

0% de probabilidad de precipitación

NAVOJOA

Temperatura mínima : 27°C

: 27°C Humedad relativa: 80%

Temperatura máxima estimada : 41°C

: 41°C Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos mayormente despejados

40% de probabilidad de precipitación

AGUA PRIETA

Temperatura mínima : 22°C

: 22°C Humedad relativa: 80%

Temperatura máxima estimada : 35°C

: 35°C Vientos: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados

40% de probabilidad de precipitación

GUAYMAS