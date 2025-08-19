Refuerzan atención médica en el Issste

La Clínica del Issste de Navojoa recibió seis ambulancias nuevas, lo cual es muy importante y responde a una demanda muy reiterada de los derechohabientes, informó Francisco Javier López García, dirigente regional de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Profr. Elpidio Domínguez Castro.

Dijo que durante los últimos años la asociación había planteado esa demanda a las autoridades, a las que reconoció el apoyo, "y ahora esperemos que dé respuesta favorable a otras peticiones, que permitirán brindar un mejor servicio de salud".

Entre éstas, indicó, están la falta de un área para hemodiálisis, citas en tiempo y forma, medicamentos al cien por ciento, falta de especialistas, integración de Comité de Salud, subrogación en diferentes servicios.

Mencionó que otras demandas son la construcción de una nueva clínica en Hermosillo, así como mejorar, en la clínica local, los servicios en baño, quirófano, hospital, cocina, lavandería, laboratorio, entre otras áreas.

López García hizo énfasis en que las autoridades del Issste deben cumplir con el compromiso de habilitar el espacio para ofrecer el servicio de hemodiálisis en la propia clínica de Navojoa, tal como el proveedor se había comprometido desde el año pasado.

"La atención a la salud es un derecho, por lo que seguiremos trabajando y gestionando para que se cumpla cabalmente"

Francisco Javier López