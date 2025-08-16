  • 24° C
Sonora

Lluvias dejan más de 40 incidentes en diferentes puntos de Hermosillo

Fueron las precipitaciones presentadas la tarde del jueves que provocaron caída de árboles, viviendas inundadas y crecimiento de arroyos

Ago. 16, 2025
Lluvias dejan más de 40 incidentes en diferentes puntos de Hermosillo. Foto: Original
Durante la tarde del jueves, se presentaron lluvias en Hermosillo que llevaron a un reporte de más de 40 incidentes dentro de la capital sonorense. Fue Protección Civil del Estado, los encargados de informar los diferentes reportes de emergencia que se suscitaron en diferentes puntos de la ciudad; mismos que llevaron a solicitar a la ciudadanía extremar precauciones.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que estos incidentes se debieron a las fuertes precipitaciones que se presentaron en Hermosillo. El funcionario comentó que la lluvia de este jueves que se presentó en la capital sonorense provocó la caída de árboles, crecimiento de arroyos e inundaciones en viviendas.

MÁS DE 40 INCIDENTES EN HERMOSILLO POR LAS LLUVIAS

Armando Castañeda Sánchez detalló que fueron un total de 43 reportes de emergencia registrados en Hermosillo, siendo 14 caídas de árboles, 8 caídas de postes y cableados; 7 cortocircuitos, un espectacular dañado, 8 viviendas con inundaciones menores del norte y sur; cerca de 2 vehículos atrapados y una caída de barda.

imagen-cuerpo

Se explicó que en el poniente de la ciudad se registró la mayor captación de agua, siendo 42.7 milímetros; mientras que en la zona sur se alcanzó 27.7 milímetros en el sector Sur. Por otro lado; en el norte fue un total de 20 milímetros y 10 milímetros en el centro de Hermosillo, siendo esta cantidad de agua la que llevó a los reportes de incidentes en toda la capital.

PROTECCIÓN CIVIL SOLICITA EXTREMAR PRECAUCIONES

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales para salvaguardar su seguridad. Aunado a esto, se solicita evitar cruzar arroyos y canales, esto debido a que en la ciudad hubo reportes de dos arroyos crecidos que pueden ser peligrosos para los ciudadanos que decidan ingresar en ellos. 

Junto con esto, se solicita reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencia 911, de esta manera es posible mantener la seguridad de la ciudadanía y poder evitar incidentes que puedan provocarse por las precipitaciones que se han presentado en la capital.

