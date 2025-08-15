Restaurante secreto en Hermosillo dónde venden el mejor caldo de queso

Hermosillo es una ciudad conocida por sus cortes de carne y gran variedad de platillos que se ofertan, sin embargo, existe un restaurante secreto dentro de la capital de Sonora en dónde es posible encontrar el mejor caldo de queso de toda la ciudad; además, en este lugar se puede elegir tu corte de carne antes de que sea preparado ofreciendo una experiencia única.

Sonora tiene una gran tradición que se refleja en cada uno de sus platillos, sin embargo, ha ganado gran fama debido a sus cortes de carne y diferentes maneras para prepararlos. Dentro de la capital del Estado, es posible encontrar una gran variedad de platillos famosos, aunque entre los más recomendados está el caldo de queso.

¿CUÁL ES EL RESTAURANTE DE HERMOSILLO CON EL MEJOR CALDO DE QUESO?

Fue por medio de la plataforma TikTok que el usuario, @isaacgarciamx, reveló un restaurante secreto dentro de Hermosillo que destaca por su caldo de queso y su gran variedad de cortes de carne que son presentados ante los comensales con el fin de que los elijan antes de ser cocinados y preparados.

Este lugar lleva por nombre Palominos, un lugar que tiene su historia desde 1973 en Hermosillo, Sonora, donde el primer restaurante abrió sus puertas con un enfoque en la calidad de la carne. Este restaurante se destaca por su enfoque en carne asada; sin embargo, también es posible probar varios platillos típicos del Estado.

CORTES DE CARNE DE GRAN CALIDAD

La especialidad de Palominos es, sin duda, su carne de res, famosa por su suavidad, sabor y calidad superior, gracias a que proviene de ganado criado en la región. El menú ofrece una variedad de cortes, desde la clásica arrachera y el jugoso rib eye hasta la tradicional cabrería, todos preparados a la parrilla.

Algo que hace único a este restaurante de Hermosillo, es la oportunidad de elegir el corte de carne de tu elección, mismos que son presentados por los meseros con el fin de que el cliente pueda degustar la carne que más le plazca con los términos que más sean de su agotado.