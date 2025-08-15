El Partido Acción Nacional (PAN) contará con reforma de los estatutos y se valorará si en 2027 participarán en las elecciones en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque en el caso de Sonora estas han funcionado bien, brindando resultados satisfactorios en las evaluaciones nacionales, apuntó Gildardo Real Ramírez, dirigente del PAN Sonora.

"Hay un debate nacional al interior del PAN, que esto va a surgir en los próximos meses, es decir, en este año, va a haber reforma de los estatutos, nos están citando el 29 de noviembre y previo a eso se hicieron mesas donde todos estamos aportando sobre cuál va a ser el PAN del año 2027 y viene reforma de los estatutos, apertura del partido y política de alianzas", señaló Real Ramírez.

Dijo que como partido tienen que ver hacia el futuro, que hay un debate y que es posible que no vayamos aliados con el PRI. "No, no está en mi decisión, somos partidos nacionales y este debate se está dando en el país. Hay muy buenos elementos dentro del PRI, personas muy valiosas que aportan mucho al interior del PRI, y tenemos una comunicación bastante fluida con ellos".

Añadió que se espera que para el primer trimestre del próximo año concluirán las mesas de trabajo, las reuniones y los cambios en los estatus para contar con una postura más concreta sobre cómo trabajarán rumbo a las próximas elecciones del 2027.

Real Ramírez expuso que en el caso de Hermosillo sí funcionó la alianza y que gobierna bien con un alcalde que se considera el mejor evaluado de todo el país, y que ha sabido ponerse de acuerdo y que, en otras 14 capitales de México, se encuentra gobernado por la alianza.