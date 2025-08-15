  • 24° C
Demandan reapertura de Clínica del IMSS de Pueblo Mayo

El centro de salud, que brindaba servicio a más de 7 mil personas, está cerrado desde el 2011

Ago. 15, 2025
Vecinos de la comisaría de Pueblo Mayo, en el municipio de Navojoa,  y de Bacame, Etchojoa, demandan la reapertura de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que está cerrada desde hace 14 años.

Balvanedo Fuentes Cuén, líder social del poblado,  señaló que aproximadamente 7 mil habitantes son afectados por la falta de operación de ese centro de salud.

"Son muchos los habitantes que se beneficiaban con la Clínica, que tenía medicinas, doctores, enfermeras, todo lo necesario y con muy buena atención, pero ahora, lamentablemente, está abandonada", manifestó.

Dijo que en muchas ocasiones han solicitado el apoyo del IMSS y autoridades de los tres niveles de Gobierno, que argumentan que no se ha podido reactivar el lugar debido a la falta de recursos económicos.

"Dicen que no hay dinero, pero la realidad es que hay muchos derechohabientes que pagamos Seguro Social y por eso estamos alzando la voz. No es justo que, para poder atendernos, tengamos que ir hasta la ciudad de Navojoa, que está a 18 kilómetros", agregó.

Fuentes Cuén indicó que este es uno de los principales problemas de Pueblo Mayo, por lo que pidió el apoyo y gestiones del Ayuntamiento ante las instancias correspondientes.

Reconoció que la Comisaría tiene una Casa de la Salud, operada por el Gobierno Municipal, pero no es suficiente,  ya que "no es el mismo equipo, atención y servicio que da el IMSS".

"La Clínica brindaba una atención y servicio muy importantes y por eso buscamos su reapertura; es algo justo y necesario", subrayó el ex comisario de Pueblo Mayo", agregó.

FRASE

"Incluso, varias personas han fallecido por la falta de la Clínica del IMSS": Balvanedo Fuentes

Raúl Armenta
Raúl Armenta
