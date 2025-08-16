Clima en Sonora hoy, 16 de agosto: Hay probabilidades de lluvia, pero el calor sigue azotando a la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en base a la valoración y análisis de información meteorológica proveniente del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, emite el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 16 de agosto.

Durante este sábado se mantendrán los efectos del monzón mexicano en combinación con la divergencia atmosférica, lo que originará tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes (entre 25 y 75 mm) acompañadas de rachas de viento superiores a los 60 km/h en diversas regiones del estado durante la tarde y noche.

Además, se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste del estado, con temperaturas máximas entre 40 y 42°C en las zonas más afectadas.

Además, no se prevé la formación de fenómenos ciclónicos en el Océano Pacífico durante las siguientes 48 horas.

CONOCE EL PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Temperatura mínima: 27°C

Temperatura máxima esperada: 37°C

Humedad relativa: 80%

Viento promedio: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos despejados, 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

Temperatura mínima: 26°C

Temperatura máxima esperada: 36°C

Humedad relativa: 85%

Viento promedio: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de precipitación.

NOGALES:

Temperatura mínima: 18°C

Temperatura máxima esperada: 30°C

Humedad relativa: 80%

Viento promedio: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima esperada: 41°C

Humedad relativa: 70%

Viento promedio: 15 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos despejados, 0% de probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

Temperatura mínima: 26°C

Temperatura máxima esperada: 36°C

Humedad relativa: 85%

Viento promedio: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima: 20°C

Temperatura máxima esperada: 31°C

Humedad relativa: 75%

Viento promedio: 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Cielos parcialmente nublados, 70% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS:

Temperatura mínima: 28°C

Temperatura máxima esperada: 33°C

Humedad relativa: 85%

Viento promedio: 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

Cielos despejados, 30% de probabilidad de precipitación.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Se hace un llamado a la población para mantenerse informada sobre el clima y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, especialmente en las áreas más afectadas. Además, se exhorta a evitar la exposición prolongada a altas temperaturas y tomar medidas para prevenir golpes de calor.

Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.