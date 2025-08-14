Lluvia de 55 milímetros deja zonas inundadas en Navojoa

La lluvia sorprendió a Navojoa durante la tarde del jueves, en el que colonias como Deportiva, Beltrones, Juárez, además de secciones de la colonia Constitución, Brisas del Valle y la Joya, presentaron áreas inundadas, tras registrarse un acumulado de 55 milímetros.

El reporte oficial de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que entre los daños, también se presentaron cables caídos sobre la carretera de Huatabampo-Navojoa en el kilómetro dos y en zonas donde se tuvo la necesidad de acordonar el área como medida de seguridad.

Edmundo Valdez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, describió que en el centro de Navojoa, el registro fue menor, al alcanzarse un acumulado de 12 milímetros.

Sin embargo, sectores del oriente, como la Colonia SOP y Sonora, reportaron también acumulados considerables, lo que obstaculizó provisionalmente el paso del Arroyo Sonora ante el alto volumen de agua generado.

Valdez explicó que por fortuna, no se presentaron afectaciones graves; sin embargo, las lluvias obligaron a realizar un recorrido para supervisar el estado de algunas zonas consideradas como vulnerables.

Posterior a la lluvia, integrantes de Protección Civil Municipal, junto a Servicios Públicos y la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), iniciaron con la limpieza de alcantarillas y coladeras pluviales, con la finalidad de bajar los niveles de agua que se registraron.

Este es el registro más alto que se ha tenido esta temporada por lluvias en Navojoa.