Congreso del Estado podría llamar a comparecer al Secretario de Seguridad

Por hechos de violencia ocurridos en San Luis Río Colorado, el nuevo Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Braulio Martínez Navarrete, será llamado a comparecer ante el Congreso del Estado una vez se instale el periodo de sesiones ordinarias para que presente los resultados y estrategias para estabilizar la situación en el municipio y el Estado, advirtió el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez.

El legislador, dijo que se encuentra buscando una reunión con el funcionario de seguridad para tratar el tema de los resultados que se han venido registrando y señaló que desde el día uno se debió haber presentado una respuesta positiva para la ciudadanía.

"Quiero reunirme con él primero para no saltarme en la escalera porque no nada más es llegar y azotar la mesa, que ya lo hicimos, entonces ahora hay que buscar de nuevo esa cercanía para poder colaborar a lo mejor y podemos ayudar en algo", dijo Arenivar Martínez.

Además, dijo que si tuvo reuniones con el pasado titular de seguridad pública y se planteó una estrategia, sin embargo, es importante retomar las acciones que ya se tenían previstas tanto para la zona de San Luis Río Colorado, como para el resto del Estado.

Como parte del seguimiento que se brindará, sería primero insistir en la reunión previa al inicio de sesiones ordinarias, y en caso de no atender a la solicitud se procedería a presentar un exhorto ante el pleno del Congreso local, y posteriormente, si continúa la situación de ignorar el llamado entonces llegaría a citar para comparecer que esto sería en septiembre.