  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

IEE hará cobros por sanciones a partidos políticos

Estas son desde 500 mil hasta más de un millón de pesos

Ago. 14, 2025
Ttular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruíz Arvizu
Ttular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruíz Arvizu

Son sanciones de hasta más de un millón de pesos lo que deberán pagar los partidos políticos que en el proceso electoral 2023-2024 en el Estado, fueron sancionados por irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas de diputaciones locales y presidencias municipales, informó el titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruíz Arvizu.

Estas sanciones corresponden a resoluciones presentadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que señalan incumplimientos en la rendición de cuentas de los partidos políticos, y será el IEE Sonora quien se encargue de ejecutar los cobros en el ámbito local, descontando los montos directamente del financiamiento público que reciben para sus actividades ordinarias permanentes.

El PAN deberá cubrir un total de un millón 174 mil 673 pesos, con descuentos quincenales de 117 mil 467 pesos, mientras que el PVEM pagará 854 mil pesos con descuentos quincenales de 85 mil 400.

Por su parte MC fue sancionado con 712 mil 642.71 pesos y sus descuentos serán de 71 mil 264 a la quincena; el partido Nueva Alianza Sonora pagará 514 mil 802.53 pesos, que equivalen a descuentos de 51 mil 480.26 pesos por quincena, y finalmente, el partido político local Sonorense deberá cubrir 872 mil 076.66 pesos, cifra que corresponde a descuentos quincenas de 87 mil 207.67 pesos.

Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, y en caso de que el partido no cumpla con su obligación, el IEE dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, es decir, la multa se restará de sus ministraciones de gasto ordinario.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Universidad de Seguridad Pública enviará graduado a seguridad pública
Sonora

Universidad de Seguridad Pública enviará graduado a seguridad pública

Agosto 14, 2025

Son alrededor de 150 elementos

Hermosillo impulsa reciclaje de basura electrónica; ubicación de los puntos de acopio
Sonora

Hermosillo impulsa reciclaje de basura electrónica; ubicación de los puntos de acopio

Agosto 14, 2025

Las autoridades han informado que este tipo de desechos pueden ser dañinos para la salud por lo que se recomienda no resguardarla

Sonora lanza convocatoria para acceder a programa de energías sostenibles; requisitos
Sonora

Sonora lanza convocatoria para acceder a programa de energías sostenibles; requisitos

Agosto 14, 2025

Este apoyo ofrece créditos a empresas con el fin de que puedan integrar energías limpias y cuidar el medio ambiente, logrando reducción de gastos