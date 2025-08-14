IEE hará cobros por sanciones a partidos políticos

Son sanciones de hasta más de un millón de pesos lo que deberán pagar los partidos políticos que en el proceso electoral 2023-2024 en el Estado, fueron sancionados por irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas de diputaciones locales y presidencias municipales, informó el titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruíz Arvizu.

Estas sanciones corresponden a resoluciones presentadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que señalan incumplimientos en la rendición de cuentas de los partidos políticos, y será el IEE Sonora quien se encargue de ejecutar los cobros en el ámbito local, descontando los montos directamente del financiamiento público que reciben para sus actividades ordinarias permanentes.

El PAN deberá cubrir un total de un millón 174 mil 673 pesos, con descuentos quincenales de 117 mil 467 pesos, mientras que el PVEM pagará 854 mil pesos con descuentos quincenales de 85 mil 400.

Por su parte MC fue sancionado con 712 mil 642.71 pesos y sus descuentos serán de 71 mil 264 a la quincena; el partido Nueva Alianza Sonora pagará 514 mil 802.53 pesos, que equivalen a descuentos de 51 mil 480.26 pesos por quincena, y finalmente, el partido político local Sonorense deberá cubrir 872 mil 076.66 pesos, cifra que corresponde a descuentos quincenas de 87 mil 207.67 pesos.

Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, y en caso de que el partido no cumpla con su obligación, el IEE dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, es decir, la multa se restará de sus ministraciones de gasto ordinario.