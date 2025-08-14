Hermosillo impulsa reciclaje de basura electrónica; ubicación de los puntos de acopio

La basura electrónica representa un riesgo para la salud, por ello la asociación, Cultura Verde de Hermosillo ha informado que dentro de la ciudad existen puntos de acopio en dónde los interesados podrán dejar estos desechos con el fin de que los expertos puedan realizar el reciclaje de estos y evitar daños para el medio ambiente.

Expertos en ecología y reciclaje han señalado que guardar un celular viejo, una batería dañada o un cable en desuso pueden representar un peligro para el medio ambiente y para la salud de quienes las resguardan. Es por ello que se ha explicado los lugares dentro de Hermosillo en donde estos desechos tendrán un proceso para no generar problemas para los ciudadanos.

¿DÓNDE PUEDO RECICLAR MI BASURA ELECTRÓNICA EN SONORA?

Con el fin de reducir el riesgo para los ciudadanos y del medio ambiente, la asociación, Cultura Verde y Recicla HMO; han explicado que la basura electrónica debe ser desechada con un proceso para no generar daños en el ambiente. Para hacer esto; se ha compartido una serie de puntos de acopio dentro de Hermosillo en dónde los interesados podrán asistir.

En estos lugares este tipo de desechos podrán ser reciclados, es importante señalar que en estos centros se recibirán: celulares, laptops, televisores, pilas, cables y otros dispositivos; esto evitará que sus componentes tóxicos dañen a las personas o medio ambiente. Los puntos de acopio dentro de Hermosillo se encuentran en:

Colonia Bachoco, entre López Portillo y Morelos.

Gastropark, ubicado en bulevar Navarrete y Quiroga.

Reciclado Tecnológico Hermosillo, en la avenida 6 de abril #530

RIESGOS DE LA BASURA ELECTRÓNICA PARA LA SALUD

La basura electrónica representa una seria amenaza para la salud humana debido a los componentes tóxicos que contienen los dispositivos; estos equipos contienen una variedad de metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo. Cuando los aparatos se desmantelan o queman de manera incorrecta, estos metales se liberan y pueden ser inhalados o ingeridos.

El plomo, por ejemplo, es particularmente peligroso, ya que afecta el sistema nervioso central, causando daños neurológicos, especialmente en niños. El mercurio puede dañar el cerebro y los riñones, mientras que el cadmio y el cromo son conocidos por su potencial carcinogénico y por afectar el sistema respiratorio y óseo.