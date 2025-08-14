FormArte IV: programa que busca impulsar a emprendedores culturales en Hermosillo

El FormArte IV es un programa que se encuentra impulsado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), este tiene cómo fin apoyar a los emprendedores culturales de Hermosillo a mejorar sus proyectos en diferentes rubros. A lo lar de este mes; se realizará la cuarta edición en dónde se buscará enseñar estrategias para el crecimiento de proyectos artísticos y creativos.

Ha sido por medio de sus redes sociales que el Ayuntamiento de Hermosillo compartió las fechas, horarios y más detalles sobre este taller. Aunado a esto; se ha explicado en qué consistirá esta tercera edición con el fin de que los emprendedores culturales puedan participar y mejorar sus proyectos en diferentes ámbitos.

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ EL FORMARTE IV EN HERMOSILLO?

El módulo del FormArte IV, lleva por nombre "Redes sociales para emprendimientos culturales" este mismo será impartido por la especialista en Marketing Digital, Sharon M. Dennis, misma que tiene 17 años de experiencia y buscará compartir su experiencia a los emprendedores culturales para mejorar sus proyectos dentro de las diferentes plataformas sociales que existen.

Los temas que se tocarán durante este módulo son: Instagram para emprendedores, Reels de Instagram; Cómo crear contenidos que generen emociones y Laboratorio de TikTok. Todos estos tienen cómo fin permitir a los interesados generar más contenido y conexión con su público de redes sociales, logrando llegar a más personas dentro de las diversas plataformas.

FECHAS DEL PRÓXIMO MÓDULO DEL FORMARTE IV EN HERMOSILLO

Según lo informado por las autoridades de Hermosillo, este módulo del FormArte IV tendrá lugar durante los días: 14, 15, 21 y 22 de agosto de 2025, durante dichas fechas los horarios en los que los interesados deberán asistir a la Biblioteca Pública Municipal "Rafael V. Meneses", ubicada en Tabasco 45, colonia Modelo; en los siguientes horarios: de 16:30 a 19:30 horas,

El costo de la inscripción es de 250 pesos, el IMCA ha señalado que los requisitos se encuentran dentro del siguiente link, aquí los interesados pueden conocer más detalles del FormArte IV; además de obtener más información relacionada a otros proyectos culturales que tendrán lugar dentro de la ciudad.