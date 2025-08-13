Museo Minero: costo, fechas y horario del recorrido especial del trolebús turístico en Hermosillo

Recorrer Hermosillo en el Trolebús Turístico ahora viene con una propuesta diferente para este mes de agosto.

El Ayuntamiento invita a disfrutar de un recorrido especial que combina historia, ciencia y naturaleza, con una visita al Museo Minero y otros puntos de interés.

EXPERIENCIA ÚNICA PARA CONOCER LA RIQUEZA NATURAL

Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), señaló que esta ruta busca acercar a la población al conocimiento de los minerales que forman parte del patrimonio natural de la región, presentados de una forma atractiva para toda la familia.

Además del Museo Minero, el recorrido incluye una parada especial en el Observatorio "Carl Sagan" de la Universidad de Sonora, donde se encuentra la réplica del mecanismo de Anticitera, considerado el artefacto tecnológico más antiguo de la humanidad.

FECHAS, HORARIOS Y COSTO DEL RECORRIDO

Los paseos se llevarán a cabo todos los domingos de agosto en dos horarios: 7:00 pm y 8:30 pm. El punto de partida es la Plaza Zaragoza, en el centro de Hermosillo.

Los boletos pueden adquirirse en la página oficial https://trolebus.hermosillo.gob.mx con un costo de 60 pesos para adultos y 40 pesos para niñas y niños.

UN MUSEO PARA TODAS LAS EDADES

El Museo de Minerales destaca por su amplia y variada exposición, con piezas que han logrado atraer la atención de visitantes de todas las edades, consolidándose como uno de los espacios temáticos más interesantes de la ciudad.

El Gobierno Municipal recomienda seguir las redes sociales oficiales del Trolebús Turístico para conocer más sobre esta y otras rutas que muestran la riqueza cultural e histórica de Hermosillo: @TrolebusHmo en X e Instagram, y "Trolebus.hermosillo" en Facebook.

CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL RECORRIDO

Quienes deseen participar en esta experiencia pueden planear su visita con antelación para disfrutarla por completo. Se recomienda: