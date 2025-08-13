Mujeres con Bienestar: estas beneficiarias serán dadas de baja del programa

Mujeres con Bienestar es un programa impulsado por el gobierno del Edomex, este tiene cómo fin brindar un apoyo y una serie de beneficios a las mujeres que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que residan dentro de la Entidad. Sin embargo; las autoridades han dado a conocer que algunas beneficiarias serán dadas de baja de este programa.

Este programa entrega a mujeres de 18 a 64 años de edad, un monto bimestral de 2 mil 500 pesos. Recientemente las autoridades informaron que se sumarán nuevas beneficiarias con la oportunidad de que las interesadas puedan acceder a este programa social; mismas que recibirán su tarjeta en dónde se le deposita el monto correspondiente de este apoyo.

BENEFICIARIAS QUE SERÁN DADAS DE BAJA DE MUJERES CON BIENESTAR

Desde el inicio del programa, Mujeres con Bienestar, las autoridades explicaron que la vigencia de este apoyo será solamente de un año. Esto implica que las beneficiarias que hayan cumplido el plazo serán dadas de baja sin excepción; las autoridades explican que esto tiene cómo fin permitir el ingreso de nuevas beneficiarias residentes del Edomex.

Las autoridades compartieron un proceso con el fin de que las interesadas puedan conocer su estatus y verificar si aún podrán recibir el pago o serán dadas de baja. Para hacer esto; las beneficiarias cuentan con dos opciones y estas son:

Llamar al teléfono: 55 9370 0924

Ingresar a la app Programas del Bienestar y consultar el estatus con tu operador

Se recomienda que las beneficiarias de Mujeres con Bienestar en el Edomex realicen la consulta de su estatus de manera continua para asegurar su actividad dentro del programa. Además de esto; en caso de que se encuentren activas y no reciban su pago, podrán contactar a las autoridades del apoyo para resolver cualquier problema o duda.

PAGO DE JULIO-AGOSTO DEL PROGRAMA MUJERES CON BIENESTAR

A pesar de que no hay fecha oficial ni calendario para realizar el pago correspondiente del bimestre julio-agosto de 2025 del programa Mujeres con Bienestar; se espera que el depósito para las beneficiarias residentes del Edomex se realice durante la segunda quincena de agosto. Este pago corresponde al cuarto pago del año; esto debido a que se entrega de manera bimestral.