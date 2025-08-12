Camina con la loba; ¿cómo participar en el concierto de Shakira en Hermosillo?

Shakira dará un concierto en la capital de Sonora el próximo jueves 14 de agosto, en el Estadio Héroe de Nacozari esto como parte de su tour "Las Mujeres Ya No Lloran 2025". Sin embargo; lo que pocos saben es que la colombiana realizará una dinámica en la que 20 fanáticos tendrán la oportunidad de caminar junto a la cantante hacia el escenario.

La dinámica se llama Camina con la loba, y es algo que la artista ha realizado en todos los países en dónde ha dado concierto; esto consiste en acompañar a la colombiana desde el backstage hasta el escenario. La idea es que los interesados puedan compartir unos minutos con la artista antes de dar comienzo al show; y se han compartido el proceso para participar en la dinámica.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA DINÁMICA, CAMINA CON LA LOBA EN HERMOSILLO?

Los interesados en caminar junto a Shakira en el próximo concierto que tendrá lugar en Hermosillo, deberán de escuchar las estaciones de radio participantes en Facebook e Instagram, como es el caso de Suave 92.3. Los fanáticos deberán registrarse en los formularios en dónde se solicitan: nombre completo, correo electrónico, número de celular y confirmación de que se siguen las cuentas oficiales.

Según lo informado, los datos como lugar, puntos de encuentro y horarios para la dinámica de Camina con la loba, se darán 24 horas antes del show, toda la información será dada a los ganadores por el equipo de Shakira. Aquellos que sean seleccionados deberán firmar una autorización de uso de imagen y aceptar que la actividad no asegura caminar junto a la cantante; pues la experiencia se debe compartir con el resto de ganadores,

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA DINÁMICA, CAMINA CON LA LOBA

Es importante señalar que para participar en la dinámica, Camina con la loba, existen ciertos requisitos importantes y lineamientos que se deben respetar. Según la información compartida por el equipo de Shakira; los participantes deben de cumplir con los siguientes requerimientos:

Tener boleto pagado para el concierto en Hermosillo .

en . Ser mayores de edad.

No haber ganado la misma dinámica en otra ciudad o estación durante esta gira

Aunado a esto, es importante señalar que el pase es personal e intransferible, el acceso al recorrido para el concierto en Hermosillo de Shakira se realizará únicamente si se presenta la identificación oficial y boleto del evento.