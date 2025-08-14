Universidad de Seguridad Pública enviará a 162 elementos graduados

Son más de 150 elementos de seguridad los que se incorporarán en la Policía Estatal, provenientes de la última generación de graduados de Universidad de Seguridad Pública, y los cuales ya se encuentran en su proceso de alta en el sistema, informó Elioth Romero Grijalva, rector de la Universidad de la Seguridad Pública.

El funcionario académico, dijo que son 162 elementos los que se graduarán próximamente de los cuales 71 son mujeres y 91 son del género masculino, pero que alrededor del 90 por ciento se incorporarán al sistema de la Policía Estatal y que el resto también se integrará al tema de seguridad, pero en el área municipal.

"Este año vamos a ver una Policía Estatal fortalecida porque son poco más de 400 elementos los que se pretenden sumar a la parte de seguridad al culminar este año, que es parte del compromiso que ha realizado el gobernador del Estado con la ciudadanía", detalló el rector.

En ese mismo sentido, Romero Grijalva, destacó que en la última generación que se graduará este año, específicamente el 15 de diciembre, ha sido donde han tenido el mayor número de alumnos que es notorio que predominan las mujeres. "En la generación Cobra vamos a tener 200 egresados, que son 110 mujeres y 90 hombres, y es la primera vez que se supera el número de féminas".

Por otra parte, informó que el próximo 17 de septiembre, inician clases nuevas generaciones de la especialidad en inteligencia cibernética, licenciatura en derecho y Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, las cuales tienen una duración de 8, 3 y 5 cuatrimestres respectivamente.

Además, se contará con Maestría en Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica y el Doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública, con una duración de un año y 8 meses cada una, y de igual manera iniciarán el 17 de septiembre.