  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Universidad de Seguridad Pública enviará a 162 elementos graduados

Alrededor del 90 por ciento se incorporarán al sistema de la Policía Estatal, el resto será en el área municipal

Ago. 14, 2025
Elioth Romero Grijalva, Rector de la Universidad de la Seguridad Pública.
Elioth Romero Grijalva, Rector de la Universidad de la Seguridad Pública.

Son más de 150 elementos de seguridad los que se incorporarán en la Policía Estatal, provenientes de la última generación de graduados de Universidad de Seguridad Pública, y los cuales ya se encuentran en su proceso de alta en el sistema, informó Elioth Romero Grijalva, rector de la Universidad de la Seguridad Pública.

El funcionario académico, dijo que son 162 elementos los que se graduarán próximamente de los cuales 71 son mujeres y 91 son del género masculino, pero que alrededor del 90 por ciento se incorporarán al sistema de la Policía Estatal y que el resto también se integrará al tema de seguridad, pero en el área municipal.

"Este año vamos a ver una Policía Estatal fortalecida porque son poco más de 400 elementos los que se pretenden sumar a la parte de seguridad al culminar este año, que es parte del compromiso que ha realizado el gobernador del Estado con la ciudadanía", detalló el rector.

En ese mismo sentido, Romero Grijalva, destacó que en la última generación que se graduará este año, específicamente el 15 de diciembre, ha sido donde han tenido el mayor número de alumnos que es notorio que predominan las mujeres. "En la generación Cobra vamos a tener 200 egresados, que son 110 mujeres y 90 hombres, y es la primera vez que se supera el número de féminas".

Por otra parte, informó que el próximo 17 de septiembre, inician clases nuevas generaciones de la especialidad en inteligencia cibernética, licenciatura en derecho y Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, las cuales tienen una duración de 8, 3 y 5 cuatrimestres respectivamente.

Además, se contará con Maestría en Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica y el Doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública, con una duración de un año y 8 meses cada una, y de igual manera iniciarán el 17 de septiembre.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Congreso del Estado podría llamar a comparecer al Secretario de Seguridad
Sonora

Congreso del Estado podría llamar a comparecer al Secretario de Seguridad

Agosto 14, 2025

Se contempla que sería en septiembre en caso de ignorar llamados previo

IEE hará cobros por sanciones a partidos políticos
Sonora

IEE hará cobros por sanciones a partidos políticos

Agosto 14, 2025

Estas son desde 500 mil hasta más de un millón de pesos

Hermosillo impulsa reciclaje de basura electrónica; ubicación de los puntos de acopio
Sonora

Hermosillo impulsa reciclaje de basura electrónica; ubicación de los puntos de acopio

Agosto 14, 2025

Las autoridades han informado que este tipo de desechos pueden ser dañinos para la salud por lo que se recomienda no resguardarla