  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
Sonora

Buscadoras por la Paz reciben llamado del poblado de Esqueda

El colectivo ha indicado la importancia de realizar el reporte, debido que para ellas es difícil comprobar que hay algunas desapariciones

Ago. 14, 2025
Colectivo de Buscadoras por la Paz Sonora en trabajo de búsqueda

El colectivo de Buscadoras por la Paz Sonora, está siendo solicitado para búsquedas en el poblado de Esqueda, perteneciente al Municipio Fronteras; sin embargo, han respondido que es importante que se realice una denuncia formal ante la Fiscalía General, para comprobar las desapariciones.

Son más de diez desaparecidos en Esqueda los que han reportado a las integrantes de las Buscadoras por la Paz, y de acuerdo a información de las integrantes del grupo, han recibido el llamado para trabajos de búsqueda reportando los hechos; sin embargo, el colectivo ha respondido que es importante realizar la denuncia correspondiente.

En reiteradas ocasiones, las Buscadoras, han indicado la importancia de realizar el reporte, debido que para ellas es difícil comprobar que hay algunas desapariciones. "Recuerden que no buscamos culpables, solo los queremos de regreso como estén, pero si no ponen la denuncia es difícil comprobar que hay más de 10 desaparecidos".

También invitaron a la sociedad en general a que las apoyen proporcionando cualquier dato para avanzar más rápido en el tema, y que resultaron que están para apoyar a las familias, por lo que brindan orientación sobre el proceso que deben seguir para para crear un antecedente de búsqueda ante las autoridades correspondientes.

Para los reportes de desaparecidos, se pueden comunicar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora a través del número (662)142 49 70; a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora llamando al (662)259 48 00; al Sistema de Búsqueda Inmediata conectándose al (800) 028 77 83 y el WhatsApp 55 13 09 90 24;  y con las Buscadoras por la Paz Sonora – (662) 343 4448

Leova Peralta
