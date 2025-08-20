  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Los 5 mejores restaurantes para comer en Hermosillo este fin de semana

Estos establecimientos cuentan con una alta gastronomía y son reconocidos por su excelente calidad. Descubre dónde quedan

Ago. 20, 2025
Descubre estos lugares increíbles / Pexels
Descubre estos lugares increíbles / Pexels

La inteligencia artificial (IA) determinó los 5 mejores restaurantes para comer en Hermosillo. Estos lugares destacan por su gastronomía, servicio y opiniones favorables de usuarios.

Si buscas una alternativa perfecta para comer este fin de semana, debes tener en cuenta estos restaurantes. Son sitios donde podrás disfrutar de una experiencia única, un momento agradable y una comida exquisita. Descúbrelos a continuación.

imagen-cuerpo

¿CUÁLES SON LOS 5 MEJORES RESTAURANTES DE HERMOSILLO?

Entre los mejores restaurantes de Hermosillo se encuentran:

1. Mochomos Fusión Sonorense

Se encuentra ubicado en Bulevar José María Morelos 647, Colinas del, Bachoco, 83104 Hermosillo, Son., México. Es un restaurante con aire casual y decoraciones campestres que ofrece menú de alta cocina, meseros excelentes y un ambiente impecable. Ofrecen una amplia selección de entradas, los mejores cortes y mariscos, platillos únicos de la gastronomía sonorense.

2. Sal de Jade

Está ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta 312, Los Arcos, 83250 Hermosillo, Son., Méxic.  Su cocina el mar, el desierto y el mediterráneo, creando experiencias gastronómicas única. Poseen un ambiente perfecto para compartir en familia o con amigos.

3. Maguro Edomae Sushi

Ese restaurante se ubica en Bulevar Morelos Nte 307, La Ventana, 83148 Hermosillo, Son., México. Ofrecen una cocina japonesa estilo Edomae, donde cada plato es una fusión de tradición y frescura. En este lugar podrás disfrutar de una experiencia gastronómica auténtica en un ambiente acogedor y moderno. Es ideal para los amantes del sushi.

imagen-cuerpo

4. Palominos Río

Se ubica en C. Galeana 72, Villa de Seris, 83270 Hermosillo, Son., México. Con más de 40 años de sabor y experiencia, Restaurant Palominos destaca por su historia y tradición. Es considerado como uno de los mejores restaurantes de cortes de carne finos y platillos típicos de la región como tacos de pulpo.

imagen-cuerpo

5. Molanta Hermosillo

Ubicado en Bulevar Juan Navarrete 377, entre solidaridad y paseo las quintas, Montebello, 83249 Hermosillo, Son., México. Se trata de un restaurante de desayunos, comida, cenas y excelente mixologia de autor. Posee cocina mexicana contemporánea con toque sofisticado, ambiente moderno y precios accesibles.

Estos son los 5 mejores restaurantes de Hermosillo, que la IA te recomienda para ir a comer este fin de semana. ¿Con cuál te quedas?

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Lanzan Dando y Dando en Hermosillo: así puedes obtener descuentos a cambio de útiles escolares en 2025
Hermosillo

Lanzan "Dando y Dando" en Hermosillo: así puedes obtener descuentos a cambio de útiles escolares en 2025

Agosto 20, 2025

La iniciativa busca apoyar la economía familiar y beneficiar a niños atendidos por DIF Municipal para que inicien las clases con mejores herramientas

Clima en Hermosillo hoy 20 de agosto; podría registrarse lluvia ligera en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 20 de agosto; podría registrarse lluvia ligera en la ciudad

Agosto 20, 2025

Durante la semana se prevé que continúe el calor intenso y los efectos del monzón en gran parte del estado de Sonora; se recomienda tomar precauciones

Clima en Hermosillo hoy 19 de agosto; altas temperaturas se mantendrán esta semana
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 19 de agosto; altas temperaturas se mantendrán esta semana

Agosto 19, 2025

Durante los próximos días, se podrá registrar máximas en un rango entre los 40 y 45 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional