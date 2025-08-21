Autoridades rescatan a más de 50 perros en Nogales; varios estaban muertos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó a través de sus páginas oficiales que el pasado 19 de agosto se realizó un cateo en la calle Vistas del Sur de la colonia homónima, en Nogales, donde había indicios relacionados con el delito de maltrato animal.

Durante el operativo, las autoridades rescatan a más de 50 perros; aunque varios canes resultaron muertos producto del deplorable estado en el que se encontraban. A continuación, te brindaremos más detalles de este rescate.

¿CÓMO FUE EL OPERATIVO DE RESCATE EN NOGALES?

El operativo inició a las 12:36 horas y concluyó a las 15:30 horas, coordinado por personal especializado de la FGJES. Durante el cateo, se rescataron 54 caninos de distintas razas en estado insalubre y algunos perros ya fallecidos encontrados dentro de un refrigerador en el interior del inmueble. Además, trascendió que se encontró una bandeja con restos de los canes congelados.

También se halló documentación diversa a nombre de un masculino que presuntamente fungía como sargento primero de la extinta Policía Federal, incluyendo una credencial oficial y una solicitud de empleo. Estos elementos serán analizados para determinar la posible responsabilidad de esta persona o de otros involucrados en los hechos.

Los indicios asegurados han sido puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y establecer la identidad de los responsables.

Nogales, Sonora, 20 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, durante un cateo realizado el pasado 19 de agosto en la calle Vistas del Sur de la colonia homónima, en... pic.twitter.com/NirNrAWEXO — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 20, 2025

¿CÓMO SE ENCUENTRAN LOS PERROS RESCATADOS?

La Fiscalía subrayó que los animales rescatados recibirán atención veterinaria correspondiente y reiteró su compromiso con la protección integral de los animales. Se informará de los avances en la investigación una vez lo permitan los tiempos procesales.

En el último tiempo, se han visto incrementados considerablemente los casos de maltrato animal en Sonora. Cabe destacar que Ley de Protección y Bienestar Animal impone multas y hasta prisión para los responsables de estos actos. Las autoridades piden a la sociedad denunciar cualquier tipo de maltrato animal para frenar estas situaciones.