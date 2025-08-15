  • 24° C
Viral

¿Cómo se encuentra el perro rescatado en Caborca tras sufrir un duro maltrato?

El animal debió recibir atención médica y está bajo custodia municipal mientras se desarrolla la investigación por maltrato animal

Ago. 15, 2025
El animal está recibiendo los cuidados necesarios para su bienestar / @fgjesonora
El animal está recibiendo los cuidados necesarios para su bienestar / @fgjesonora

Los casos de maltrato animal siguen en aumento. El pasado lunes 11 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), llevó adelante una orden de cateo en un domicilio de la colonia Palma, en la Heroica Caborca, en el que se pudo salvar un perro de un duro maltrato.

La iniciativa se desarrolló como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono. El perro rescatado en Caborca fue resguardo por el área de Control Animal Municipal quien realizó una valoración y brindó atención veterinaria de inmediato, debido a las condiciones en las que se encontraba el animal.

imagen-cuerpo

¿CÓMO SIGUE LA SALUD DEL PERRO RESCATADO?

El can fue rescatado tras un operativo realizado el pasado lunes 11 de agosto, en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por maltrato animal. Las autoridades que ingresaron al inmueble constataron la presencia de a un perro macho de la raza French Poodle, color blanco, en situaciones de maltrato severo. El animal fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria.

En el lugar también se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial. Cabe destacar que el perro está recibiendo atención médica y está bajo custodia municipal mientras se desarrolla la investigación por maltrato animal. Se encuentra cuidado y en buenas manos, tras pasar por una gran negligencia. Las autoridades informaron que está recibiendo la atención que merece para su optima recuperación. 

 La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) pida a las personas que denuncien cualquier acto de maltrato animal inmediatamente al 911 o en la Agencia del Ministerio Público más cercana, con el fin de proteger la integridad y el bienestar de los animales.

Romina Fiadino
