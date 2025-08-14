  • 24° C
Policiaca

Rescatan a can maltratado durante cateo en Caborca

El perro se encontraba abandonado en el inmueble; y fue resguardado por el área de Control Animal

Ago. 14, 2025
Elementos del Ejército apoyaron con el resguardo de la vivienda mientras se realizaba la diligencia
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Palma, en Caborca, que permitió el aseguramiento de un can víctima de maltrato.

La diligencia se realizó el pasado 11 de agosto en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado en lugares que representen un riesgo para la supervivencia.

En el lugar, se localizó un perro macho de raza French Poodle, color blanco, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria; además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial.

En la diligencia participaron personal de Servicios Periciales, el área de Servicios Múltiples Antirrábico y elementos de la Defensa Nacional, estos últimos brindando seguridad perimetral.

Roke Arballo
