Investiga Fiscalía intento de intimidación en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga un incidente ocurrido en un local comercial de la colonia San Benito, en Hermosillo, el cual, fue considerado como intento de intimidación.

Fue la tarde del miércoles en la calle 12 de Octubre, cuando se recibió un contenedor que tenía encima una cartulina con un mensaje amenazante; y en su interior trozos de carne de cerdo.

Inicialmente, se creía que se trataba de restos humanos, sin embargo, tras estudiar el contenido, el personal de Servicios Periciales llegó a la conclusión de que eran de origen porcino.

Actualmente, la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.