Dos detenidos con droga durante operativos en Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a dos hombres en distintos puntos de Ciudad Obregón, luego de decomisarles envoltorios con metanfetamina o crystal.

El primer caso ocurrió en la colonia Centro, donde fue detenido Martín Reymundo “N” de 38 años, a quien se le aseguraron 10 envoltorios de plástico color naranja con metanfetamina o crystal.

En otro hecho, en calles Del Toro y Fontana de la colonia Los Ángeles, los agentes capturaron a Kevin Daniel “N”, de 22 años de edad, a quien se le aseguraron 11 envoltorios con el mismo narcótico.

Ambos detenidos y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.