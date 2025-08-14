  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Nogales, vinculan a proceso a pareja señalada por tentativa de homicidio

Rosario Isamara habría ordenado a Brenjamín el ataque contra Rodrigo, quien logró sobrevivir

Ago. 14, 2025
El hecho que la pareja presuntamente cometió, ocurrió en abril de este año
El hecho que la pareja presuntamente cometió, ocurrió en abril de este año

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Benjamín "N" y Rosario Isamara "N" por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de Rodrigo "N", en hechos registrados en Nogales.

Los datos de prueba establecen que, alrededor de las 23:50 horas del pasado 14 de abril, los imputados dieron alcance a la víctima en la escalinata ubicada en la calle Río Usumacinta y Circunvalación Héroes, colonia Niños Héroes.

En el lugar, Rosario Isamara "N" habría ordenado a Benjamín "N" privar de la vida a Rodrigo "N" utilizando un arma de fuego, con la cual le disparó, provocándole lesiones en el antebrazo derecho y en la región epigástrica.

La oportuna intervención de un vecino, quien trasladó al afectado para recibir atención médica inmediata, evitó que se consumara el homicidio. Las lesiones fueron clasificadas como aquellas que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en peligro la vida.

En audiencia de vinculación a proceso, el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Dos detenidos con droga durante operativos en Ciudad Obregón
Policiaca

Dos detenidos con droga durante operativos en Ciudad Obregón

Agosto 14, 2025

En total, los agentes municipales y de la Marina decomisaron 21 porciones de droga

Investiga Fiscalía intento de intimidación en Hermosillo
Policiaca

Investiga Fiscalía intento de intimidación en Hermosillo

Agosto 14, 2025

Autoridades indagan el paradero de quien envió una hielera con restos de cerdo y un mensaje amenazante a un comercio

Vuelven Guerreras Buscadoras a predio de "La Antena" en el Valle del Yaqui
Policiaca

Vuelven Guerreras Buscadoras a predio de "La Antena" en el Valle del Yaqui

Agosto 14, 2025

El pasado mes de julio hallaron 26 osamentas y temen que haya más; piden a familias de desaparecidos hacerse prueba de ADN en Fiscalía