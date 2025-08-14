En Nogales, vinculan a proceso a pareja señalada por tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Benjamín "N" y Rosario Isamara "N" por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de Rodrigo "N", en hechos registrados en Nogales.

Los datos de prueba establecen que, alrededor de las 23:50 horas del pasado 14 de abril, los imputados dieron alcance a la víctima en la escalinata ubicada en la calle Río Usumacinta y Circunvalación Héroes, colonia Niños Héroes.

En el lugar, Rosario Isamara "N" habría ordenado a Benjamín "N" privar de la vida a Rodrigo "N" utilizando un arma de fuego, con la cual le disparó, provocándole lesiones en el antebrazo derecho y en la región epigástrica.

La oportuna intervención de un vecino, quien trasladó al afectado para recibir atención médica inmediata, evitó que se consumara el homicidio. Las lesiones fueron clasificadas como aquellas que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en peligro la vida.

En audiencia de vinculación a proceso, el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.