A lo largo de esta semana, se esperan tormentas eléctricas y lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 75 mm, especialmente en la tarde-noche

Ago. 21, 2025
Clima en Sonora 21 de agosto: Tormentas, calor y vientos fuertes durante la semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, ha emitido un pronóstico que prevé condiciones meteorológicas extremas para las próximas horas en Sonora.

A lo largo de esta semana, se esperan tormentas eléctricas y lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 75 mm, especialmente en la tarde-noche, cuando los efectos del monzón mexicano se combinarán con la inestabilidad atmosférica. Además, las fuertes rachas de viento, superiores a 60 km/h, acompañarán las tormentas en diversas regiones del estado.

TEMPERATURAS EXTREMAS

El ambiente general será caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 42°C, especialmente en el noroeste y centro de Sonora. Esto afectará las principales ciudades del estado, lo que pone en alerta a la población.

Aunque el monzón mexicano está causando una gran inestabilidad atmosférica en la región, no se prevé la formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas, lo que reduce la posibilidad de fenómenos tropicales que pudieran complicar aún más las condiciones del clima en el estado.

PRONÓSTICO PARA ALGUNAS CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: La capital de Sonora amaneció con 28°C y 75% de humedad. Se espera una temperatura máxima de 41°C, con vientos de 10 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad del 20% de precipitación.
  • Ciudad Obregón: La temperatura mínima fue de 27°C con una humedad del 85%. Para hoy, se prevé alcanzar los 40°C. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Los cielos estarán mayormente despejados con un 30% de posibilidad de lluvias.
  • Nogales: Hoy amaneció con 20°C y 80% de humedad. La máxima esperada es de 37°C. Vientos moderados de 10 km/h con rachas de 40 km/h. El cielo estará mayormente despejado con un 40% de probabilidad de precipitación.
  • San Luis Río Colorado: La ciudad fronteriza amaneció con 29°C y 55% de humedad. Se espera una máxima de 44°C. Vientos suaves de 15 km/h con ráfagas de 40 km/h. El cielo estará completamente despejado, sin probabilidad de lluvia.
  • Navojoa: La temperatura mínima fue de 26°C con 80% de humedad. Se prevé una máxima de 40°C. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. El cielo estará despejado con un 50% de probabilidad de precipitación.
  • Agua Prieta: Con una mínima de 21°C y 70% de humedad, se espera una máxima de 36°C. Vientos ligeros de 10 km/h con ráfagas de 40 km/h. Cielos despejados y un 30% de probabilidad de lluvias.
  • Guaymas: Amaneció con 28°C y una alta humedad del 90%. El valor máximo previsto es de 34°C, con vientos de 20 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. El cielo estará mayormente despejado con un 20% de posibilidad de lluvia.
Ofelia Fierros
