Clima en Sonora 21 de agosto: Tormentas, calor y vientos fuertes durante la semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, ha emitido un pronóstico que prevé condiciones meteorológicas extremas para las próximas horas en Sonora.

A lo largo de esta semana, se esperan tormentas eléctricas y lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 75 mm, especialmente en la tarde-noche, cuando los efectos del monzón mexicano se combinarán con la inestabilidad atmosférica. Además, las fuertes rachas de viento, superiores a 60 km/h, acompañarán las tormentas en diversas regiones del estado.

TEMPERATURAS EXTREMAS

El ambiente general será caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 42°C, especialmente en el noroeste y centro de Sonora. Esto afectará las principales ciudades del estado, lo que pone en alerta a la población.

Aunque el monzón mexicano está causando una gran inestabilidad atmosférica en la región, no se prevé la formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas, lo que reduce la posibilidad de fenómenos tropicales que pudieran complicar aún más las condiciones del clima en el estado.

PRONÓSTICO PARA ALGUNAS CIUDADES DE SONORA