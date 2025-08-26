  • 24° C
Sonora

¿Quién es Juan Manuel "N", director jurídico de Nogales que fue detenido por temas personales?

Al momento de su detención, el funcionario vestía pantalón color azul marino, camisola manga corta azul cielo y zapatos color negro

Ago. 26, 2025
Detienen al director jurídico de Nogales / X
Detienen al director jurídico de Nogales / X

El director jurídico del ayuntamiento de Nogales, Juan Manuel "N", fue detenido por la Dirección General de la Policía Estatal Investigadora por temas personales, según informaron desde el Gobierno de Nogales.

El funcionario fue arrestado el pasado 24 de agosto y fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Nogales. Desde el ayuntamiento de recalcan que la detención se debe exclusivamente a un tema personal que no está vinculado a tareas en la administración.

imagen-cuerpo

¿QUIÉN ES JUAN MANUEL "N"?

Juan Manuel "N" es el director jurídico del ayuntamiento de Nogales y fue detenido hace dos días a las 03:38 horas. El informe de las autoridades no explica el motivo de la detención, pero desde el ayuntamiento de Nogales expresaron que el arresto está por fuera de sus funciones actuales.

Desde el Gobierno de Nogales aseguran que la situación se debe a un proceso personal y que resulta ajeno a la administración municipal. Se cree que podría tratarse a delitos relacionados con su actividad como abogado en años anteriores, más precisamente con escándalos relacionados con el retiro de visas por parte de Estados Unidos y la vinculación de funcionarios públicos dentro de estructuras pertenecientes al crimen organizado.

Desde la administración reconocieron a través de un comunicado oficial, que están al tanto de la detención Juan Manuel "N", y que la Dirección Jurídica continúan de manera normal para garantizar la atención a la ciudadanía.

En su cuenta de Instagram, el funcionario se define como Licenciado en Derecho y padre de familia.

imagen-cuerpo
Romina Fiadino
Romina Fiadino
