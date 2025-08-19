En Nogales, ponen en prisión preventiva a policía señalado por homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez dictara auto de vinculación a proceso en contra de Balvanedo "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Jorge "N", registrado en Nogales en septiembre de 2021.

De acuerdo con los datos de prueba, el 12 de septiembre, entre las 22:45 y 23:00 horas, la víctima Jorge "N" se encontraba bajo custodia en la caja de una unidad tipo pick up RAM, modelo 2019, perteneciente a la Policía Municipal de Nogales.

El imputado, en su calidad de agente en funciones, ejerció presión física sobre el detenido, quien estaba sometido boca abajo con las manos esposadas a la espalda, provocándole asfixia traumática por compresión torácica, lo que ocasionó su fallecimiento mientras era trasladado a la Delegación de la Policía Municipal.

Balvanedo "N", tras ser capturado con base a una orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue presentado ante el juez quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.