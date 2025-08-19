  • 24° C
Policiaca

Detienen a sujeto con droga en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

El sujeto traía varios envoltorios con mariguana y cristal

Ago. 19, 2025
Por la probable comisión de delito contra la salud, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Armando "N".

Lo anterior sucedió durante patrullajes de vigilancia en la colonia Campestre, al sur de Ciudad Obregón.

Los agentes detectaron al sujeto en la vía pública y se acercaron para hacerle una revisión, mediante la cual le hallaron 30 envoltorios plásticos con droga; 20 eran de mariguana y el resto de metanfetamina o cristal.

El narcótico fue asegurado, mientras que Armando fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
