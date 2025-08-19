Bomberos controlan incendio de vivienda al norte de Ciudad Obregón

Una máquina extintora y un vehículo de ataque rápido del Departamento de Bomberos se movilizaron esta mañana, luego de que se reportara un incendio en un domicilio de la Zona Norte de Ciudad Obregón.

El incidente sucedió a las 11:40 horas aproximadamente, en calle Zacatecas entre Allende y Náinari, sitio al que además de los “apagafuegos” acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal.

Fueron un total de 10 elementos, quienes arribaron al lugar y controlaron el incidente en cuestión de minutos, evitando mayores daños y que personas resultaran lesionadas. Trascendió que el fuego habría iniciado en un mueble, sin embargo, el origen no fue revelado.