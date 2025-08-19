  • 24° C
Policiaca

Familia de Alma Lourdes sigue buscando justicia

A dos años de que la joven mujer fuera privada de la vida, continúa la batalla legal, a pesar de que el responsable ya fue sentenciado

Ago. 19, 2025
Familiares de Alma Lourdes realizaron varias manifestaciones para exigir justicia (Foto: Archivo/Roke Arballo)
Familiares de Alma Lourdes realizaron varias manifestaciones para exigir justicia (Foto: Archivo/Roke Arballo)

Han transcurrido dos años desde que Alma Lourdes perdió la vida a manos de Hilario "N", quien actualmente se encuentra en prisión, purgando una condena de casi 70 años.

La joven de 30 años de edad, trabajaba como gerente de una carnicería ubicada en calle California y Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, y por defender a una de sus hermanas, que también era empleada del establecimiento, encaró al adulto mayor que la acosaba, mismo que, tras sostener una discusión y ser expulsado del lugar, volvió para dispararle.

UN PROCESO CAÓTICO

Isabel Llamas Valenzuela, hermana de Alma, dijo que, ha sido un proceso caótico, pues aunque se logró que el responsable fuera sentenciado a 69 años y 9 meses de prisión, tras un proceso penal que duró 14 meses, aún queda pendiente el proceso civil.

"Ha sido toda una odisea, un proceso caótico, la defensa de esta persona continúa alargando las audiencias, así seguimos después de dos años", mencionó Isabel, quien, además, agregó que el objetivo de dicho procedimiento es llegar a la reparación del daño.

NO ASIMILAN SU AUSENCIA

Para la familia de Alma Lourdes ha sido difícil asimilar su ausencia, pues Isabel asegura que aún creen que regresará del trabajo en cualquier momento.

"Aún no nos cae el veinte de que Alma no está, seguimos creyendo que anda trabajando", mencionó.

En ese sentido, Isabel recordó que, tanto ella, como su hermana Ana Itzel y su madre Idalia, están a cargo de la hija de Alma.

"Ella pasa por una etapa difícil, un proceso de cambios. ¿Cómo le haces cuando el pilar más importante no lo tiene físicamente? Ha sido complicado, pero intentamos dar lo mejor de nosotros y estar siempre con ella", finalizó.

Roke Arballo
