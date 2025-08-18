  • 24° C
Policiaca

Despojo en plaza comercial de Ciudad Obregón moviliza a autoridades

Tras el robo de las pertenencias a un ciudadano, los presuntos delincuentes realizaron disparos en el estacionamiento del establecimiento

Ago. 18, 2025
Una nutrida movilización policial se reportó la noche de este lunes, luego de que se notificara un presunto despojo de las pertenencias de un ciudadano por sujetos armados en las instalaciones de conocida plaza comercial ubicada en la salida sur de Ciudad Obregón.

El código rojo se activó alrededor de las 20:45 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 se notificaron detonaciones de arma de fuego en dicho establecimiento de las calles Jalisco y Carretera Internacional 15.

Según los primeros reportes, varios sujetos armados despojaron de su bolso a una mujer que se encontraba en el lugar y tras cometer el delito, presuntamente al huir y un dentro de la zona de estacionamiento, dispararon en varias ocasiones, pese a lo anterior, no se registraron víctimas, ni aparentes daños en el inmueble.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de proteger la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
