Policiaca

Capturan a sujeto señalado por trata de personas en Ciudad Obregón

Los agentes federales le aseguraron más de 20 pastillas de fentanilo, así como cartuchos útiles y equipo de cómputo

Ago. 18, 2025
En un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) fue capturado un joven que contaba con orden de aprehensión por delitos relacionados con trata de personas.

Durante el despliegue, también intervinieron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes brindaron resguardo a los agentes federales.

El Gabinete de Seguridad de México, dio a conocer que también se decomisaron 21 pastillas de fentanilo, así como 15 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, dos tablets, dos computadoras y una memoria. 

imagen-cuerpo

Todo el material incautado, así como el detenido; cuya identidad no fue revelada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.

